Израиль нанес очередной авиаудар по сектору Газа

Снаряды упали на лагерь беженцев

Израиль этим утром нанес очередной авиаудар по сектору Газа. Снаряды упали на лагерь беженцев в центральной части анклава. По разным данным, погибли два человека. Чувствовать себя в безопасности не могут и сотрудники гуманитарных миссий.

Об этом говорили на заседании Совбеза ООН. Постпред России Василий Небензя назвал ситуацию в секторе чудовищной. Тель-Авив не пропускает большую часть гуманитарных конвоев. Продовольствия, топлива и лекарств в анклаве катастрофически не хватает. Кроме того, что ЦАХАЛ оказывает давление на персонал ООН: проводит задержания и допросы, ограничивает передвижение и все чаще применяет насилие.

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