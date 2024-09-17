Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кости Романова из Красноярска

Лечение нужно начать как можно скорее

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш следующий сюжет о 15-летнем Косте Романове из Красноярска. У мальчика смертельная болезнь - острый лимфобластный лейкоз. Костя прошёл через сложнейшее лечение: химиотерапию, пересадку костного мозга, достиг ремиссии. Но она была недолгой. Этой зимой рак вернулся, разрушив большие надежды мальчика на здоровую жизнь. Шанс спасти Костю есть. Ребёнку срочно требуется повторная трансплантация костного мозга, но, чтобы она помогла и болезнь окончательно отступила, необходима дорогостоящая сопроводительная терапия. Стоимость лечения - почти 9 с половиной миллионов рублей! У многодетной мамы, потерявшей мужа и воспитавшей 6 детей, таких денег нет.

Телеканал "ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Кости. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Стоя под святыми образами, Костя посылает свои мольбы о выздоровлении. Все 4 года тяжёлой болезни он не перестаёт верить, что справится и победит смертельный недуг. Храм - место, где Косте хорошо: здесь отступает тревога, наступает умиротворение. После даже самые болезненные процедуры переносятся легче.

Мальчик заболел в 11 лет. Всё развивалось стремительно: скорая, реанимация и много маминых слёз. С тех пор больница – его реальность. Как и страшный диагноз, который висит над мальчиком как дамоклов меч.

"ОЛЛ – это злокачественное заболевание кроветворения, от которого на данный момент терапия требует очень усердных приложений сил и, к сожалению, это заболевание, которое характеризуется частыми рецидивами. Вплоть до летального исхода", - рассказала Дарья Симакова, врач - детский онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой.

Ни намёка на онкологию, просто заболело плечо. Поскольку Костя занимался рукопашным боем, посчитали, ушибся. Когда к сильной боли присоединилась температура, врач направил на анализы. От результатов подкосились ноги.

"Всё перевернулось! Внутри всё перевернулось. Надеялись, что у нас всё-таки не онкология, что просто болезнь крови", - рассказала Светлана Романова, мама Кости.

Лечение начали незамедлительно. Химиотерапия давалась крайне тяжело - была сильная аллергическая реакция. Несколько курсов прошли вхолостую. Всё это не оставило врачам выбора: Косте провели первую трансплантацию костного мозга. Донором стала сестра.

Костя – самый младший в большой семье, где одинаково любят и воспитывают родных и приёмных детей. Когда врачи сообщили о ремиссии, радости не было предела. Мальчик вернулся в школу, увлёкся программированием. Но счастье было недолгим. На контрольном обследовании обнаружили рецидив.

"Сейчас лучшее время, чтобы выполнить повторную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток. Данный этап требует проведения массивной сопроводительной терапии, в том числе антибактериальной, противогрибковой, противовирусной терапии, к сожалению, она достаточно дорогая", - сообщила Дарья Симакова.

Но от пересадки не будет эффекта, если начнутся осложнения. Косте также необходим курс поддерживающей терапии. Препараты и сама трансплантация баснословно дорогие: почти 9,5 млн рублей! У Светланы 6 детей. Папа Кости скоропостижно умер, когда мальчику не было и года.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным людям. В помощи средств на лечение Кости. Сумма нужна очень срочно. Потому что в любой момент может болезнь вернуться. Помогите, пожалуйста", - говорит Светлана Романова.

"Все мои сестры и брат ждут скорейшего возвращения и выздоровления. Я надеюсь, все это пройдет хорошо, и я действительно вылечусь от этого. И это самая моя большая мечта", - сказал Костя Романов.

А вторая большая мечта – стать строителем. И проектировать дома, в которых будут жить счастливые и здоровые дети.

Ещё раз напомним: болезнь стремительно забирает последние шансы на выздоровление мальчика. Трансплантация костного мозга и лекарственные препараты нужны прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Константина Романова, программа 2085

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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