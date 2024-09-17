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Киев договорился с террористами о втором фронте против России в Сирии

09:25
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Украина и США обучают боевиков технологиям производства БПЛА

Киев и Вашингтон переводят сражения с Украины в Сирию. Они обучают террористов запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*, планируя открыть новый фронт против российских сил.

Путин и Эрдоган договорились вытеснить террористов из Идлиба
Российские военные помогли беженцам в сирийском Идлибе

Как передает РИА Новости со ссылкой на сирийский осведомленный источник, группа сотрудников украинских спецслужб посещала несколько раз Идлиб. Цель - координация и планирование ударов по российским силам.

Ранее сообщалось, что на территориях, контролируемых террористами в сирийской провинции Идлиб, уже находятся 250 украинских военных инструкторов. Они начали обучать террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"* производству и модернизации беспилотников.

Также стало известно, что руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов** находится в постоянном контакте с главарем террористической организации по кличке Абу Мохаммад Джуляни. У них соглашение о привлечении боевиков к боевым действиям против России, ведется вербовка среди выходцев из стран постсоветского пространства.

О присутствии эмиссаров украинской разведки в идлибской зоне деэскалации заявлял и глава МИД России Сергей Лавров. А турецкая пресса сообщала, что Киев предложил террористам 75 дронов взамен на освобождение радикальных антироссийских боевиков.

* Террористическая организация, запрещена в России

** Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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