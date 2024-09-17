Собянин: "Умное" освещение улиц позволяет сократить потребление электроэнергии на 30%

Специальные датчики корректируют яркость подсветки

О том, как новые технологии помогают экономить ресурсы города, рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, благодаря "умному" освещению улиц потребление электроэнергии сократилось на 30 процентов. Специальные датчики и светодиодные светильники корректируют яркость подсветки в зависимости от времени суток и погодных условий.

На 23 объектах Мосводоканала установлены тепловые насосы, превращающие сточную воду в источник тепла. А интеллектуальная система учёта электроэнергии позволяет контролировать уровень потерь и отслеживать показатели потребления. С её помощью специалисты могут оперативно выявлять и устранять возможные нарушения на участке сети.

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