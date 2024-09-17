В Москве задержали водителя каршеринга, сбившего детей на переходе

Один ребенок погиб на месте

В Москве задержали мигранта, который на автомобиле каршеринга сбил детей на пешеходном переходе.

ДТП произошло на улице Планерной. 20-летний молодой человек за рулем арендованного автомобиля проехал на красный свет и сбил двух школьников. 13-летний мальчик погиб на месте, пострадавшую 13-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Свою вину мужчина признал, в ближайшее время его собираются арестовать.

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