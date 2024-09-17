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На сайте "Миллион призов" собрали более 21 млн рублей жителям Курской области

09:58
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Приобретаются предметы первой необходимости

Сайт "Миллион призов" продолжает сбор средств для пострадавших в Курской области. Москвичи уже собрали более 21 миллиона рублей. На эти средства приобретаются продукты питания, а также предметы первой необходимости.

"Мы благодарим каждого жителя Москвы, кто присоединился к акции и пожертвовал в адрес Российского Красного Креста свои баллы. Ведь проявить заботу и поддержать наших соотечественников по силам каждому", — сказал руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Ранее сообщалось, что победители программы "Миллион призов" поддержали участников СВО и жителей Курска.

Акция программы "Миллион призов" много лет помогает развивать благотворительность и привлекать людей к активному участию в общественной жизни.

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