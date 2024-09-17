Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson в Приамурье

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна

Спасатели обнаружили место крушения вертолета Robinson R66 в Зейском округе Приамурья. Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты, с вертолета Ми-8 спущены двое сотрудников для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия.

Поисками пропавшего вертолета занимались две наземные группы золотодобывающей компании "ХЭРГУ" и спасатели Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра. К операции привлекли около 20 человек, вездеходы и вертолет Ми-8.

Как сообщалось ранее, на борту вертолета Robinson R66 16 сентября сработал аварийный маяк, после чего машина пропала с радаров. На борту находились пилот и 2 пассажира. Вертолет пропал в болотистой местности, предполагалось, что экипаж совершил экстренную посадку. Следователи устанавливают обстоятельства аварии, возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, передает РИА Новости.

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