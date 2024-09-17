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СКР опубликовал видео задержания экс-адвоката Пашаева

09:58
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Суд избирает меру пресечения

Видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева опубликовал Следственный комитет России. Экс-адвокат был задержан в Москве, меру пресечения изберет суд. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Экс-адвокат Пашаев задержан в связи с делом Блиновской
Ефремов обвинил Пашаева в гипнозе

Пашаев получил известность как защитник артиста Михаила Ефремова, осужденного за ДТП со смертельным исходом. Тогда привлеченные адвокатом свидетели дали на суде ложные показания. В итоге Пашаева лишили статуса адвоката.

По данным следствия, Пашаев предложил Алексею Блиновскому в феврале 2024 года за  денежное вознаграждение освободить бизнесмена и его жену Елену от уголовной ответственности. Супруги проходили по делу о неуплате налогов. Блиновский передал запрошенную сумму Пашаеву, теперь бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.

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