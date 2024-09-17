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В России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось почти на 50%

11:04
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Болеют более 700 тысяч человек

В России за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 49,7% по сравнению с предыдущей неделей.

За минувшие шесть дней заболели более 705 тысяч случаев, 17% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

От гриппа поставили прививки уже около 12 миллионов человек, сообщили агентству "Москва" в Роспотребнадзоре.

Также за неделю зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом - на 29,8%, болеют более 32 тысяч человек.

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