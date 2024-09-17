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В России пресекли попытку украинского агента подорвать авто главы оборонпредприятия

10:10
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Его ликвидировали в ходе задержания

Сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил теракт на Урале.

Террорист намеревался подорвать автомобиль одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области, сообщили в ЦОС ФСБ утром во вторник.

При задержании в момент закладки СВУ в тайник он оказал вооруженное сопротивление. В результате российские спецслужбы нейтрализовали его ответным огнем.

На месте происшествия были обнаружены пистолет, компоненты для приготовления взрывчатки, радиоуправляемое СВУ большой мощности и средства связи. По месту жительства агента найдены инструкции и компоненты для изготовления взрывчатки.  

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