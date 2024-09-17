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В США нашли связь покушения на Трампа с "планом победы" Зеленского

11:14
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Стрелок помешал планам украинского лидера

Покушавшийся на экс-президента США Дональда Трампа американец Райан Раут расстроил планы Владимира Зеленского. Украинский лидер намеревался представить действующему главе Белого дома Джо Байдену свой "план победы". Однако последние события создали неблагоприятный информационный фон для Киева, пишет CNN.

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Дело в том, что задержанный за попытку покушения 58-летний Райан Уэсли Раут был, как отметили в сенате, "одержим" конфликтом на Украине. Раут посещал Киев и занимался вербовкой иностранцев в ряды украинской армии. Более того, он был указан в качестве контактного лица на сайте с инструкцией по вступлению в "Иностранный легион" ВСУ.

Обозреватель CNN отмечает, что теперь появления Зеленского на публике будут сопряжены вопросами о Рауте. И это помешает его намерениям представить план победы президенту США Джо Байдену. Авторы материала заявляют о "пропагандистской победе" Москвы – и серьезном провале Киева.

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