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Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

11:13
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Новый комплекс будет состоять из четырёх сооружений

Спорткомплекс более чем с 100 площадками создадут в "Олимпийском". Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Как отмечается, в спорткомплексе откроется водный комплекс с 15 бассейнами.

"Новый комплекс будет состоять из четырёх сооружений, три из которых объединены стилобатом. Главное здание с концертным залом-трансформером на 12 тысяч зрителей, кинокластером, торговой галереей, гастрономическими зонами и событийными площадками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Олимпийском" будут созданы все условия для проведения профессиональных спортивных соревнований.

Ранее стало известно, что на Москве-реке появились специальные участки для занятий водным спортом. Сап-бордингом можно заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном Бору.

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