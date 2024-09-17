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Медведев предложил создать базу данных врагов России

12:08
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Запад и сейчас не ограничивает Киев в ударах "вглубь России"

Дмитрий Медведев призвал к актам возмездия в отношении врагов России. Для этого, по мнению зампреда Совбеза России, надо создать открытую базу с указанием персональных данных этих личностей.

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По словам Медведева, эти данные можно использовать для вполне прикладных целей. Зампред Совбеза напомнил, что в истории масса примеров, когда месть носила отложенный характер. Это, в частности, акты возмездия СССР и нынешней России в отношении террористов, а также аналогичные действия других стран, включая те же США.

Как указал Медведев в Telegram, в последнее время "всякая гнусная мразь типа различных джонсонов, боррелей и прочей русофобствующей нечисти" активно призывает к ударам "вглубь России". Зампред Совбеза заметил, что Запад и сейчас никак не ограничивает Киев в таких ударах. Поэтому России нужно тщательно готовиться к их отражению.

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