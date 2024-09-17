В ЕК рассказали, на что потратили первые доходы от российских активов

В Кремле назвали это воровством

Евросоюз потратил 1,4 миллиарда евро прибыли от российских активов на оружие для Киева.

Деньги ушли на закупку приоритетного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Впервые ЕС выделил деньги на заказы, выполненные оборонной промышленностью Украины, передает ТАСС. Большая часть поставок Киеву будет реализована до конца 2024 года.

В Кремле, реагируя на решение ЕС передать доходы от замороженных активов Украине, назвали эти действия воровством и предупредили о юридических последствиях.

Всего после начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро.

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