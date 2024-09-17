Бойцы "Центра" отразили восемь атак и продвинулись в глубину обороны ВСУ

ПВО сбила за сутки 36 украинских дронов

Восемь контратак ВСУ отразили за сутки бойцы группировки ВС России "Центр". Российские подразделения продолжили движение в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, нанесено поражение формированиям пяти бригад ВСУ и теробороны, а также штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины. Противник потерял до 475 военнослужащих и две боевые бронированные машины.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России поразили объекты энергетики, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств. Нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 145 районах. ПВО за сутки сбила американский реактивный снаряд HIMARS и 36 беспилотных летательных аппаратов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram