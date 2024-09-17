В Москве дали старт второму сезону программы "Обучение служением"

К инициативе присоединилось "Движение Первых"

Привлечь студентов российских вузов к решению общественно-значимых вопросов. Такова одна из главных целей федеральной программы "Обучение служением".

Сегодня в Московском Государственном университете управления был дан старт второму сезону. В этом году к инициативе присоединилось "Движение Первых", а также к масштабному проекту привлекли и школьников. В общей сложности число участников увеличилось в несколько раз.

Образовательный подход "Обучение служением" предполагает интеграцию образовательного процесса и социальной практики. Только за прошлый год, благодаря программе российские студенты помогли решить почти тысячу общественно важных задач.

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