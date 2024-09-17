Депутаты Мосгордумы восьмого созыва приняли присягу

Мэр Москвы выступил перед началом церемонии принесения присяги депутатами Мосгордумы

Церемония присяги избранных депутатов столичного парламента прошла сегодня в Мосгордуме. Успешной и плодотворной работы им пожелал мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города отметил, что высокие результаты прошедших выборов - это огромный кредит доверия и ответственность за будущее города и благополучие москвичей.

Перед первым пленарным заседанием Московской городской думы, которое состоится уже завтра, депутаты нового восьмого созыва торжественно приносят присягу.

"Клянусь при осуществлении полномочий депутата Московской городской Думы соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, устав города Москвы и законы города Москвы, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей", - заявила Мария Киселёва, депутат МГД VIII созыва.

Текст утверждён уставом Москвы. После принесения присяги избранные депутаты получат удостоверения и нагрудные знаки.

"Несмотря на сложную ситуацию, которую переживает страна, несмотря на экономическую блокаду, большинства странами мира против нас установленной, мы с вами должны не отступать от тех стратегических целей, которые были поставлены перед нашей Москвой, перед нашим городом. Москва всегда, во-первых, была опорой нашей страны, комфортным домом для миллионов граждан. Поэтому мы должны ответственно работать, не отступаясь от своих целей и задачей", – сказал Собянин.

Выборы депутатов Мосгордумы проходили три дня – с 6 по 8 сентября. По данным Мосгоризбиркома, итоговая явка превысила 40%. Больше всего мест в столичном парламенте получила "Единая Россия" - 38, КПРФ – 5, "Новые люди" и "эсэры" – по одному. "Коммунисты России", ЛДПР и РЭП "Зелёные" не получили ни одного мандата.

Согласно указу мэра Москвы, опубликованному ранее, первыми задачами новых депутатов станут избрание председателя, руководящих органов Мосгордумы и формирование её структуры – комиссий, которые будут заниматься различными текущими вопросами: от социальных направлений, до промышленности и градостроительства.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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