ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве запустили тестирование динамического тарифа на парковку

15:04
  • вторник
  • 17 сентября 2024

В проекте пять улиц

Припарковаться бесплатно в центре Москвы! В столице запущено тестирование динамического тарифа. Принять участие может любой водитель.

Условия достаточно простые. Если свободных мест почти нет, то цена будет обычной для этой парковочной зоны. Если же машиноместа освобождаются, то цена будет снижаться, вплоть до нулевого значения.

Пока в проекте пять улиц. В районе Китай-города, недалеко от Белорусского вокзала, на участке Бульварного кольца и в Никитском переулке. Чтобы присоединится к тестированию, нужно зайти на специальный сайт, ссылку на который можно найти в телеграм-канале столичного Дептранса и заполнить форму регистрации.

"Это позволит в будущем перенаправить потоки автомобилистов, а также люди смогут заранее увидеть прогнозируемую стоимость парковки, таким образом, изменить при необходимости, например, свой маршрут, выбрать подходящие для них парковки, ну и таким образом это положительно повлияет на баланс и эффективность использования платных парковок в Москве", - отметил Филипп Конюхов, пресс-секретарь "Московского паркинга".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Динамический тариф на платной парковке
Динамический тариф на платной парковке
Платная парковка
Платная парковка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.