В Москве запустили тестирование динамического тарифа на парковку

В проекте пять улиц

Припарковаться бесплатно в центре Москвы! В столице запущено тестирование динамического тарифа. Принять участие может любой водитель.

Условия достаточно простые. Если свободных мест почти нет, то цена будет обычной для этой парковочной зоны. Если же машиноместа освобождаются, то цена будет снижаться, вплоть до нулевого значения.

Пока в проекте пять улиц. В районе Китай-города, недалеко от Белорусского вокзала, на участке Бульварного кольца и в Никитском переулке. Чтобы присоединится к тестированию, нужно зайти на специальный сайт, ссылку на который можно найти в телеграм-канале столичного Дептранса и заполнить форму регистрации.

"Это позволит в будущем перенаправить потоки автомобилистов, а также люди смогут заранее увидеть прогнозируемую стоимость парковки, таким образом, изменить при необходимости, например, свой маршрут, выбрать подходящие для них парковки, ну и таким образом это положительно повлияет на баланс и эффективность использования платных парковок в Москве", - отметил Филипп Конюхов, пресс-секретарь "Московского паркинга".

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