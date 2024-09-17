ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МФТИ разрабатывают средство для лечения рака легких

15:10
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Первый этап уже завершён

В Институте биофизики будущего МФТИ разрабатывают средство для лечения рака легких. Отечественный препарат на основе ингибиторов KRAS будет поражать исключительно злокачественные клетки, почти не затрагивая здоровые ткани организма.

Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным. Первый этап, который включал в себя исключительно компьютерное моделирование, уже завершён. И учёные приступили к синтезу лекарственных субстанций, чтобы протестировать их в пробирке.

"Надеемся, что у нас получится, что результаты инсилики подтвердятся хотя бы частично. И соответственно у нас будут структуры, кандидаты в лекарственные препараты в конце года", - рассказал заведующий лабораторией доклинических исследований МФТИ Антон Алашеев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования
Лабораторные исследования
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.