В МФТИ разрабатывают средство для лечения рака легких

Первый этап уже завершён

В Институте биофизики будущего МФТИ разрабатывают средство для лечения рака легких. Отечественный препарат на основе ингибиторов KRAS будет поражать исключительно злокачественные клетки, почти не затрагивая здоровые ткани организма.

Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным. Первый этап, который включал в себя исключительно компьютерное моделирование, уже завершён. И учёные приступили к синтезу лекарственных субстанций, чтобы протестировать их в пробирке.

"Надеемся, что у нас получится, что результаты инсилики подтвердятся хотя бы частично. И соответственно у нас будут структуры, кандидаты в лекарственные препараты в конце года", - рассказал заведующий лабораторией доклинических исследований МФТИ Антон Алашеев.

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