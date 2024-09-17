Московские врачи провели раненой девочке из Суджи сложнейшую операцию

Была нужна помощь врачей экстра-класса

Только 20 минут... Московские врачи провели уникальную операцию и спасли жизнь девочки, которая была опасно ранена при атаке беспилотников в Судже. Осколок снаряда застрял в нижней полой вене - мог вызвать смертельное кровотечение.

Одиннадцатилетняя Полина Неткач попала в Институт неотложной детской хирургии и травматологии с крупным осколком в брюшной полости. То, что он не дал кровотечения, огромное везение, говорят врачи.

Семье пришлось пережить страшные минуты. Мама Полины вспоминает день, когда случилась трагедия. "Отбыл ребенок в санаторий, папа поехал забирать с водителем и не доехали домой 200 метров. У нас на улице разорвался, бросили с беспилотника взрывное устройство. И снаряд этот разорвался в двух метрах от машины. Папа у нас погиб на месте, а девочка получила многочисленные осколочные ранения", - говорит Татьяна Неткач.

Осколок на рентгеновском снимке увидели еще в местной больнице в Курской области. И поняли, что нужна помощь врачей экстра-класса.

"Мы с вами понимаем, даже по снимку видим, что здесь у нас рядом сердце. Здесь у нас печень и прохождение больших сосудов человеческого тела, нижней полой вены, печеночных вен", - рассказала Ольга Карасёва, заместитель директора по научной работе, руководитель отдела сочетанной травмы и реанимации.

Угроза жизни была огромная. Девочку спасло чудо. Осколок задержала диафрагма. Металл остановился в месте подхода нижней полой вены, то есть у одного из двух жизненно значимых магистральных сосудов.

Более того, область труднодоступная. А еще граничит с перикардом - соединительнотканной оболочкой сердца. Времени на раздумья не было. При всех современных возможностях есть большой нюанс. Во время обследования на КТ металл засвечивается, поэтому определить точное положение осколка невозможно. Понимали только, что он прошел через печень и находится около нижней полой вены. Готовились к самому худшему. Так все и оказалось. После того, как печень "отключили" от кровотока, у хирурга Ольги Карасёвой и её команды было не больше 20 минут, чтобы убрать осколок и наложить на вену швы.

"Мы убрали осколок. Увидели продольный разрез. Вот наш осколок. Вот этот осколок своим острым краем был внедрен в стенку нижней половой вены", - пояснила Ольга Карасёва.

Полину пугать не стали. Детали предстоящей операции ей не раскрыли. Обо всем она узнала позже. Полина любит рисовать. За полтора месяца, которые провела в больнице, накопила целую коллекцию картин. Выбирает яркие краски. Наверное, чтобы забыть весь ужас, который произошел с ней и ее семьей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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