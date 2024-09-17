В Московском зоопарке у Ватки и Пуфика родился детеныш альпака

Он быстро встал на ноги

Главное - правильно выбрать маму! В Центре воспроизводства Московского зоопарка можно увидеть детёныша альпака. На ноги новорождённый встал быстро, а вот с родственниками разобрался не сразу.

Больше всего он любит нежиться на солнце и с удовольствием тянет мордочку к тёплым лучам. Поначалу вставал, немного пошатываясь, но теперь уверенно семенит за родителями - Пуфиком и Ваткой.

С последней вышел казус. Поскольку отец нередко отвлекается на другую самку, сын никак не мог понять: так кто же его мать. Но она-то своё чадо из виду не выпускала: ласково трогала его носом, облизывала. Детёныш наконец вспомнил знакомый запах и теперь точно знает, где находится сладкое молоко!

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