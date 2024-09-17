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Песков объяснил, чем вызвано очередное увеличение численности ВС России

13:03
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Обстановка в мире враждебная и нестабильная

Увеличение численности армии связано с ростом количества угроз, возникающих по периметру границ России.

Так объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков решение Владимира Путина увеличить штатную численность Вооруженных сил до 2,389 миллиона человек.

"Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой за западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежа", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Накануне Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России с 2,209 миллиона человек до 2,389 миллиона человек. Число военнослужащих в их составе вырастет с 1,32 миллиона до 1,5 миллиона человек. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года.

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