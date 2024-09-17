Володин: Россия ответит мощным оружием на удары по своим городам

США и ЕС должны отдавать себе в этом отчет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил парламенты стран Запада об ответе Москвы в случае разрешения на удары по России западным оружием. Власти США и ЕС должны отдавать себе в этом отчет, заявил он.

"Мы ответим, и нам есть чем ответить, более мощное оружие стоит наготове", - подчеркнул Володин (цитата по РИА Новости).

Ранее в СМИ появилась информация, что власти США могут разрешить Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами Army Tactical Missile System (ATACMS). Байден отметил, что вопрос о разрешении ВСУ бить по России дальнобойным оружием в настоящий момент находится в стадии проработки.

Украина, в свою очередь, передала США и Великобритании список потенциальных целей, которые она намерена поразить западными дальнобойными ракетами.

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