Взрыв прогремел в обесточенных российским ударом Сумах

В городе действует предупреждение о воздушной тревоге

Взрыв прогремел в обесточенном российскими ударом городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Подробностей происшествия местные власти не публикуют, экстренные службы также комментируют происходящее. По данным официального ресурса для оповещения, в Сумской области действует предупреждение о воздушной тревоге, передает ТАСС.

Ночью украинские СМИ со ссылкой на власти сообщали о серии взрывов в Сумах. В результате удара российскими ракетами повреждены две крупные подстанции. По информации компании "Сумыоблэнерго", на утро в Сумской области более 280 тысяч потребителей остались без энергоснабжения.

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