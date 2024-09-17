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Взрыв прогремел в обесточенных российским ударом Сумах

13:28
  • вторник
  • 17 сентября 2024

В городе действует предупреждение о воздушной тревоге

Взрыв прогремел в обесточенном российскими ударом городе Сумы на севере Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

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Подробностей происшествия местные власти не публикуют, экстренные службы также комментируют происходящее.  По данным официального ресурса для оповещения, в Сумской области действует предупреждение о воздушной тревоге, передает ТАСС.

Ночью украинские СМИ со ссылкой на власти сообщали о серии взрывов в Сумах. В результате удара российскими ракетами повреждены две крупные подстанции. По информации компании "Сумыоблэнерго", на утро в Сумской области более 280 тысяч потребителей остались без энергоснабжения.

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