Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Затмение в Рыбах

Овны

Первое осеннее затмение уже здесь! И для вас это скорее хорошая новость, так что избавляйтесь сегодня от всего ненужного и того, что вас расстраивает.

Тельцы

Вы разберетесь в своих друзьях и единомышленниках. Затмение покажет, кто вам друг, а кто нет, а также поможет выйти из групп, которые вам уже не интересны.

Близнецы

У вас решится какой-то вопрос на работе или учебе. Вы сможете разобраться, как продвинуться в карьере или достигнуть успеха в вашем конкретном случае.

Раки

Для вас это знаменательное событие – затмение в родственном водном знаке Рыбы. Есть смысл подумать, каким эзотерическим наукам вы бы хотели поучиться.

Львы

Пора заняться вашими тайными страхами и скелетами в шкафу. Можно сделать это с психологом, чтобы облегчить себе задачу и избежать неприятных последствий.

Девы

Ось затмений постепенно переезжает в ваш знак. Это значит, что для вас начинается судьбоносный период – ваша жизнь может кардинально измениться.

Весы

Переключитесь на здоровье и заботу о себе. Следующее затмение, 2 октября, будет в вашем знаке. Сделайте все, чтобы подойти к нему спокойно и осознанно.

Скорпионы

У вас могут появиться интересные инсайты, касающиеся творчества. Представителям знака, имеющим детей, нужно окружить их вниманием и заботой, быть всегда на связи.

Стрельцы

Сегодня не оставляйте без присмотра свой дом: возможны поломки или аварии. В этом случае вам нужно серьезно поразмышлять об отношениях в вашей семье.

Козероги

Будьте внимательны в пути в этот день, т.к. в период затмения многие нервничают и ведут себя неадекватно. Переговоры и встречи тоже могут пойти не по сценарию.

Водолеи

Начинается сложный финансовый период для представителей знака, которые вели себя расточительно и не думали о будущем. Звезды дадут вам урок – в ваших интересах его усвоить!

Рыбы

Затмение в вашем знаке всегда связано с неочевидными факторами и причинами, о которых надо еще догадаться. Ваша блестящая интуиция поможет разобраться.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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