Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Затмение в Рыбах
Овны
Первое осеннее затмение уже здесь! И для вас это скорее хорошая новость, так что избавляйтесь сегодня от всего ненужного и того, что вас расстраивает.
Тельцы
Вы разберетесь в своих друзьях и единомышленниках. Затмение покажет, кто вам друг, а кто нет, а также поможет выйти из групп, которые вам уже не интересны.
Близнецы
У вас решится какой-то вопрос на работе или учебе. Вы сможете разобраться, как продвинуться в карьере или достигнуть успеха в вашем конкретном случае.
Раки
Для вас это знаменательное событие – затмение в родственном водном знаке Рыбы. Есть смысл подумать, каким эзотерическим наукам вы бы хотели поучиться.
Львы
Пора заняться вашими тайными страхами и скелетами в шкафу. Можно сделать это с психологом, чтобы облегчить себе задачу и избежать неприятных последствий.
Девы
Ось затмений постепенно переезжает в ваш знак. Это значит, что для вас начинается судьбоносный период – ваша жизнь может кардинально измениться.
Весы
Переключитесь на здоровье и заботу о себе. Следующее затмение, 2 октября, будет в вашем знаке. Сделайте все, чтобы подойти к нему спокойно и осознанно.
Скорпионы
У вас могут появиться интересные инсайты, касающиеся творчества. Представителям знака, имеющим детей, нужно окружить их вниманием и заботой, быть всегда на связи.
Стрельцы
Сегодня не оставляйте без присмотра свой дом: возможны поломки или аварии. В этом случае вам нужно серьезно поразмышлять об отношениях в вашей семье.
Козероги
Будьте внимательны в пути в этот день, т.к. в период затмения многие нервничают и ведут себя неадекватно. Переговоры и встречи тоже могут пойти не по сценарию.
Водолеи
Начинается сложный финансовый период для представителей знака, которые вели себя расточительно и не думали о будущем. Звезды дадут вам урок – в ваших интересах его усвоить!
Рыбы
Затмение в вашем знаке всегда связано с неочевидными факторами и причинами, о которых надо еще догадаться. Ваша блестящая интуиция поможет разобраться.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram