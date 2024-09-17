Школьников приглашают на новый "Урок цифры"

Первое занятие образовательного проекта "Урок цифры" сезона 2024/2025 состоится 23 сентября. Тема - "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Разработал его благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера.

"Искусственный интеллект сегодня – одно из самых актуальных направлений, именно на нём стоит фокус в развитии всех отраслей страны – от промышленности до медицины. Новый "Урок цифры" по промпт-инжинирингу позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва – специалистов в области искусственного интеллекта. На "Уроке цифры" школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта", - заявила заместитель директора направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Ольга Франчук.