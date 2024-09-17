ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьников приглашают на новый "Урок цифры"

13:36
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Тема - "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг"

Первое занятие образовательного проекта "Урок цифры" сезона 2024/2025 состоится 23 сентября. Тема - "Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг". Разработал его благотворительный фонд "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера.

"Искусственный интеллект сегодня – одно из самых актуальных направлений, именно на нём стоит фокус в развитии всех отраслей страны – от промышленности до медицины. Новый "Урок цифры" по промпт-инжинирингу позволит решить важную задачу формирования кадрового резерва – специалистов в области искусственного интеллекта. На "Уроке цифры" школьникам предстоит узнать, как работать с нейросетями, а это, на мой взгляд, универсальный навык любого специалиста и основа в мире искусственного интеллекта", - заявила заместитель директора направления "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Ольга Франчук.

Школьники смогут ознакомиться с внутренним устройством нейросетей, освоят основные алгоритмы написания промптов, потренируются с помощью игрового тренажера.

Все подробности можно найти здесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Урок цифры
Урок цифры
Урок цифры
Урок цифры
Урок цифры
Урок цифры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.