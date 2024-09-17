Нацсобрание Франции одобрило процедуру импичмента Макрона

Сам процесс, по французским законам, весьма длительный

Бюро Национального собрания Франции утвердило начало процедуры отстранения Эммануэля Макрона от власти. Утвержден проект резолюции о начале процедуры импичмента президента, сообщает газета le Parisien.

Издание отмечает: после нескольких недель дебатов и комментариев предложение об импичменте Макрона, наконец, будет рассмотрено в Национальном Собрании. Однако это только первая ступень в длительном процессе, который вряд ли увенчается успехом.

Как поясняют представители оппозиционных блоков, запуск этой процедуры призван стать политическим ответом на "антидемократический силовой переворот, который предпринимает президент". Инициатор импичмента – "Непокорная Франция". Из 22 членов Бюро НПФ занимает 12 должностей. Это позволит вывести предложение на следующий этап. Однако в дальнейшем продвижении законопроекта эксперты сомневаются: вопрос об импичменте вызывает разногласия даже внутри самой левой коалиции.

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