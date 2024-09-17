В Кремле назвали условие прививки от гриппа для Путина

Это личная информация

Информация о том, будет ли прививаться от гриппа президент России Владимир Путин, является личной.

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Решение ставить ли прививку, будет зависеть от рекомендаций специалистов, передает РИА Новости.

В России в настоящий момент наблюдается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом. За прошлую неделю чисто заболевших гриппом и ОРВИ выросло почти на 50% по сравнению с предыдущей неделей, а коронавирусом - на 29,8%.

Прививки от гриппа поставили уже около 12 миллионов человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Песков сообщил, что введение повсеместного масочного режима пока не обсуждалось. Никаких разговоров Путина с главой Роспотребнадзора Анной Поповой на этот счет не велось.

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