Путин назвал приоритетные направления в бюджете России

Это соцподдержка и обороноспособность

Владимир Путин назвал приоритетные направления в бюджете страны. Президент России провел совещание с правительством по экономическим вопросам.

Российский лидер подчеркнул, что социальная поддержка граждан остается в числе приоритетных государственных расходов. Также важно укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии.

Приоритетными направлениями в главном финансовом документе страны также остаются технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры. Не последнее место, по словам главы государства, занимает также обновление городов и поселков, повышение качества жизни россиян, передает ТВЦ.

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