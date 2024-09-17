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Путин назвал приоритетные направления в бюджете России

14:06
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Это соцподдержка и обороноспособность

Владимир Путин назвал приоритетные направления в бюджете страны. Президент России провел совещание с правительством по экономическим вопросам.

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Российский лидер подчеркнул, что социальная поддержка граждан остается в числе приоритетных государственных расходов. Также важно укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии.

Приоритетными направлениями в главном финансовом документе страны также остаются технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры. Не последнее место, по словам главы государства, занимает также обновление городов и поселков, повышение качества жизни россиян, передает ТВЦ.

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