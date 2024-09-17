Авиация и ракетчики уничтожили резервы украинской армии в Сумской области

Российская авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения подразделений ВСУ в Сумской области. Поражены резервы украинской армии в районах 16-ти населенных пунктов, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что ударами авиации и огнем артиллерии поражены скопления живой силы и техники нескольких десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также бригад украинской теробороны. Удары наносились в районах 19 населенных пунктов.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих. Также уничтожено 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин. Поражено пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения.

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