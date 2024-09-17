Кремль не получал обращений от семей жителей Суджи об открытии гумкоридора

186 курян не могут покинуть оккупированную территорию

В Кремле не получали обращений от жителей Суджанского района Курской области на счет организации гуманитарного коридора.

"Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. Как оно (обращение – прим. ред.) направлялось? Мы не видели, к сожалению, ничего не получали на этот счет", - ответил Песков журналистам (цитата по РИА Новости).

Ранее жители Суджи обратились к президентам России и Украины с просьбой организовать безопасный коридор для мирных жителей, чтобы они могли покинуть занятые ВСУ территории. Речь идет о 186 местных жителях, в том числе о семерых несовершеннолетних. О судьбе большинства из них ничего неизвестно. Копия письма есть в распоряжении газеты "Коммерсант".

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. Через неделю после атаки губернатор региона Алексей Смирнов заявил, что в подконтрольных ВСУ населенных пунктах находятся примерно двух тысяч курян.

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