ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве пройдет первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов

14:46
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Участие примут почти 50 команд из России и других стран

В Москве 28 сентября состоится первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. Он пройдет на территории спортивного комплекса "ЦСКА Арена".

Участники первого этапа – 48 команд из разных стран, в числе которых Россия, Бразилия и Китай. Программой мероприятия предусмотрено два шоу - дневное (с 12 часов до 15:20) и вечернее (с 17 часов до 19:20).

В этом году чемпионат запланирован по двум дисциплинам: "Битва роботов" для участников всех возрастов с роботом до 110 килограмм, а также новая дисциплина "Битва мини-роботов" для участников 10-17 лет с роботом весом до полутора килограммов.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

Ранее сообщалось, что роботы из МФТИ стали призерами соревнований в Бразилии. Команда заняла третье место.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Битва роботов
Битва роботов
Битва роботов
Битва роботов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.