В Москве пройдет первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов

Участие примут почти 50 команд из России и других стран
В Москве 28 сентября состоится первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. Он пройдет на территории спортивного комплекса "ЦСКА Арена".
Участники первого этапа – 48 команд из разных стран, в числе которых Россия, Бразилия и Китай. Программой мероприятия предусмотрено два шоу - дневное (с 12 часов до 15:20) и вечернее (с 17 часов до 19:20).
В этом году чемпионат запланирован по двум дисциплинам: "Битва роботов" для участников всех возрастов с роботом до 110 килограмм, а также новая дисциплина "Битва мини-роботов" для участников 10-17 лет с роботом весом до полутора килограммов.
Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.
Ранее сообщалось, что роботы из МФТИ стали призерами соревнований в Бразилии. Команда заняла третье место.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram