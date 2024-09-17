В Москве пройдет первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов

Участие примут почти 50 команд из России и других стран

В Москве 28 сентября состоится первый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов. Он пройдет на территории спортивного комплекса "ЦСКА Арена".

Участники первого этапа – 48 команд из разных стран, в числе которых Россия, Бразилия и Китай. Программой мероприятия предусмотрено два шоу - дневное (с 12 часов до 15:20) и вечернее (с 17 часов до 19:20).

В этом году чемпионат запланирован по двум дисциплинам: "Битва роботов" для участников всех возрастов с роботом до 110 килограмм, а также новая дисциплина "Битва мини-роботов" для участников 10-17 лет с роботом весом до полутора килограммов.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке. Подробная информация о мероприятии размещена на сайте.

Ранее сообщалось, что роботы из МФТИ стали призерами соревнований в Бразилии. Команда заняла третье место.

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