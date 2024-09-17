ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме оценили нужду в мобилизации после увеличения штатной численности ВС

15:08
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Требуется 1,5 миллиона военнослужащих

Увеличение численности Вооруженных сил России не потребует новой мобилизации. О перспективах после подписания президентом России указа о расширении штатной численности армии высказался глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

Песков: Новая мобилизация в России не обсуждается
В Госдуме высказались о новой мобилизации на фоне событий в Курской области

Владимир Путин 16 сентября подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны почти на 180 тысяч человек. Из 2 389 000 человек полтора миллиона будут составлять военнослужащие. В Кремле такой шаг объяснили угрозами извне.

Необходимости в новой мобилизации в связи с новым указом не возникло, заявил Картаполов. Как объяснил глава думского комитета изданию Life.ru, войска будут доукомплектованы за счет контрактников.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.