В Госдуме оценили нужду в мобилизации после увеличения штатной численности ВС

Требуется 1,5 миллиона военнослужащих

Увеличение численности Вооруженных сил России не потребует новой мобилизации. О перспективах после подписания президентом России указа о расширении штатной численности армии высказался глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

Владимир Путин 16 сентября подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил страны почти на 180 тысяч человек. Из 2 389 000 человек полтора миллиона будут составлять военнослужащие. В Кремле такой шаг объяснили угрозами извне.

Необходимости в новой мобилизации в связи с новым указом не возникло, заявил Картаполов. Как объяснил глава думского комитета изданию Life.ru, войска будут доукомплектованы за счет контрактников.

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