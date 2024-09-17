Астролог Тамара Глоба предупредила об опасности затмения 18 сентября

Многие переживают сейчас сложный период

18 сентября в 5:44 по московскому времени состоится частичное лунное затмение. По словам астролога Тамары Глобы, периоды до и после данного события могут ощущаться многими людьми как тяжелые и даже острые.

"Для кого-то это эмоциональный подъем, непонятное волнение или стремление выяснить отношения с окружающим миром и расставить все нужные точки", - отметила астролог в своем телеграм-канале.

По словам Глобы, для многих людей это время погружения в себя, а для других, наоборот, период "разбалансированности". Затмение может даже усугубить психологические заболевания и мании. Однако есть и плюсы у этого астрологического события.

"Кому-то затмения приносят избавление от трудностей, поскольку их влияния ускоряют процессы, которые в обычный период могут быть затяжными", - сообщила Глоба.

Она дала совет, что в предстоящий период следует быть разумным и сознательным, в этом помогут практики, стимулирующие самоконтроль, и контрастный душ. А также астролог призвала отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя и не вступать в ссоры с самыми дорогими людьми.

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