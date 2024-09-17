Киев перебрасывает войска из Курской области в Донбасс

Решение связано с высокими потерями ВСУ на юге Украины

Зеленского просили не вторгаться в Курскую область. Но он все равно поступил по-своему, пишет Politico. По данным издания, теперь Вооруженным силам Украины вынужденно приходится перетягивать часть соединений, задействованных в атаке, на юг страны.

Издание рассказало о несогласии бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с операцией в Курской области. Отправленный в отставку генерал считал план авантюрой, в которой не были предусмотрены следующие за прорывом границы шаги.

Теперь новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден перебрасывать подразделения из-под Курска, чтобы укрепить оборону под Донецком. Отмечается, что такое решение связано с высокими потерями ВСУ на юге Украины.

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