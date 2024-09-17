Лженаркологам из Красноярского края избрали меру пресечения

Фигуранты оказывали платные услуги по выводу из абстинентного синдрома и лечению страдающих от наркотической и алкогольной зависимости

По этому уголовному делу, возбужденному по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть двух и более человек", задержаны девять подозреваемых. Все, кроме одного, двери открыли добровольно. Операция по задержания проходила одновременно в нескольких городах Красноярского края и Хакасии.

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые публиковали в интернете объявления о выводе из запоя либо снятии абстинентного синдрома у наркозависимых. Единый телефон для всей России. Люди обращались в колл-центр, и если заказ шел из Красноярского края, то его получали подозреваемые. За процент от выполненных работ.

"Вводили пациентам капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества без проведения диагностических мероприятий и соблюдений правил оказания медицинской помощи", - сообщили в СК.

В настоящий момент следователям известны три случая, когда после поставленных капельниц пациенты умерли. У всех задержанных есть медицинское образование: практикующие врачи, фельдшеры, одна медсестра. Несмотря на то, что жили в разных городах края, были знакомы друг с другом. Их свела вместе эта подработка.

Эксперты говорят - снимать ломку у наркозависимых можно только в стационаре. Если речь идет об алкогольном отравлении, то приехавший на вызов специалист должен собрать полный анамнез на предмет сопутствующих алкогольному опьянению заболеваний и острых состояний организма.

"Может не в капельнице, а в дополнении к ним быть седация. Препараты противосудорожного ряда. Это может действительно быть в назначениях. И если было выраженное сильное опьянение. Тяжелая стадия. Конечно, они могут быть противопоказаны", - рассказал Алексей Казанцев, врач психиатр-нарколог высшей категории.

13 сентября в Москве специалист одной из частных клиник сделал мужчине "антипохмельную" капельницу на дому, после чего пациенту стало плохо. Он умер от остановки сердца. Летом в Казани скончался 30-летний мужчина. Витаминный коктейль ему ввела косметолог. Из-за аналогичной инъекции весной 2023 года скончалась модель Анна Коляда. Применение сильнодействующих препаратов неспециалистами, как сейчас считают многие, привело к смерти и артиста Дмитрия Марьянова, который страдал от алкоголизма.

Во время обысков в квартирах подозреваемых изъято множество лекарств, в том числе сильнодействующих. Как считают следователи, подозреваемые их приобретали по поддельным рецептам или выписывали сами на себя.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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