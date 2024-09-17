Макрон устроил в Париже очередной "праздник спорта"

И снова оскандалился

Одной Олимпиады - самой скандальной в истории - для отвлечения внимания от глубочайшего политического кризиса Эмманюэлю Макрону явно показалось мало. Очень нужен был еще один праздник спорта. И вуаля! Парад чемпионов. Елисейские поля превратили в гигантский олимпийский подиум. Как заявлено, в честь "французских героев", победителей и призеров прошедших Игр. Задумка красивая. Вот только главной звездой тут, как водится в райских кущах, должен был стать лишь один человек. Тот, кто заказывал музыку.

Собственно, у Макрона получилось. Он определенно оказался в центре внимания. Вот он - на сцене у Триумфальной арки радостно прыгает и хлопает в ладоши, скандируя: "Кто не скачет, тот не француз". "Нефранцузы" - это, по его мнению, очевидно, паралимпийцы колясочники, оказавшиеся к своему несчастью рядом с беснующимся президентом.

Или еще сцена, достойная западного кинематографа. Истосковавшись по народной любви, глава Пятой республики проявляет заботу о соотечественнике. С нежностью, которой бы позавидовала сама Брижит Макрон, поправляет галстук олимпийскому чемпиону по дзюдо. А ведь жена президента еще от другого снимка не отошла. На открытии Олимпиады ее благоверный запечатлён вместе с министром спорта Пятой республики в весьма пикантном положении. Впрочем, как могла бы гласить пословица, что француженке - смерть, то дзюдоисту в радость. Тедди Ринар в восторге.

К слову, свою золотую олимпийскую медаль Ринар получил в том числе и благодаря вот этому поединку. Где-то в районе четвертьфинала у французов, похоже, сломались весы. И против чернокожего гиганта весом более 140 килограммов был выставлен щупленький южнокореец. Результат очевиден. Кто был тяжелее, тот и победил. А у Триумфальной арки этого, с позволения сказать, чемпиона ждала награда. Он теперь - кавалер национального ордена "За заслуги".

Турнир по дзюдо на парижской Олимпиаде вообще поражал воображение. Достаточно было перекреститься, чтобы тебя дисквалифицировали. За это сербского спортсмена Неманью Майдова международная федерация на пять месяцев отстранила от соревнований.

"Я не хотел извиняться за то, что перекрестился, не сделал этого и никогда не сделаю! Я даже не знал, что за это может быть какое-то наказание. Господь дал мне все, как для меня лично, так и для моей карьеры. Мне жаль, что такой красивый и трудный вид спорта, как дзюдо, опустился до такого уровня", - сказал спортсмен.

Спортивные чиновники объясняют: дело не только в религиозном жесте. Майдов слишком эмоционально отреагировал на свое поражение в поединке с греческим атлетом. Грубо нарушил правила дзюдо.

"Проявил неуважение к противнику своему, не поклонившись в конце схватки. Выразил несогласие с мнением судей. И также он не сделал поклон, уходя с татами. Для нас очень важно соблюдение вот этих вот этических норм, потому что мы позиционируем дзюдо как не только вид спорта, но и образовательный вид спорта, который учит коммуникации, который учит общению и уважению к окружающим", - объяснил Сергей Соловейчик, президент Федерации дзюдо России.

И все-таки крестное знамение как причина дисквалификации сербского дзюдоиста в решении дисциплинарной комиссии упомянуто. То есть отстранили Майдова и за это тоже. Опять двойные стандарты. Креститься, выходит, нельзя. Зато извращённый антихристианский манифест с трансвеститами на открытии Олимпиады демонстрировать можно. Можно и нужно лицезреть отрубленную голову Марии Антуанетты. Или золотого таракана с демоническими рогами. Потому что в повестку это все укладывается.

Париж, который на время Парада чемпионов снова оказался в металлических тисках, действительно ликует. Правда, не очень ясно, то ли это он так рад чествовать своих победителей, то ли с облегчением празднует момент, когда эта Олимпиада наконец-то завершилась.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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