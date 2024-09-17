Собянин пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы

В новый состав парламента избраны 45 депутатов

Во вторник в Московской городской Думе прошла церемония принятия присяги избранных депутатов восьмого созыва. А уже завтра состоится первое заседание обновлённого столичного парламента, на котором по традиции изберут председателя и руководящие органы, а также сформируют его структуру и комиссии.

В новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов. 38 из них - кандидаты от "Единой России", 3 мандата - у КПРФ, 2 самовыдвиженца и по одному представителю от "Новых людей" и от "Справедливой России".

В присутствии почётных граждан Москвы приветственное слово произнёс мэр столицы. В своей речи Сергей Собянин назвал предвыборную кампанию самой большой за последние годы и пожелал депутатам Мосгордумы успешной и плодотворной работы.

"Несмотря на сложную ситуацию, которую переживает страна, несмотря на экономическую блокаду большинства стран мира против нас установленную, мы с вами должны не отступать от тех стратегических целей, которые были поставлены перед нашей Москвой, перед нашим городом. Мы должны продолжать создавать Москву, как лучший город нашей планеты - не меньше и не больше", - отметил Собянин.

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