Минобрнауки поддержало введение устной части в экзамен для мигрантов

Речь важна для успешного выполнения работы

Минобрнауки поддержало идею дополнить устной частью экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов.

Об этом сказано в ответе замминистра Константина Могилевского, который приводит ТАСС.

"Минобрнауки России поддерживаются предложения по дополнению экзамена по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью", - сообщили в Минобрнауки.

Ранее с инициативой выступила замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева. По ее мнению, устная речь и живая коммуникация также важны при трудоустройстве и адаптации в обществе.

Экзамен на знание русского языка, основы российского законодательства и истории проводится для трудовых мигрантов с 2014 года. В июле 2024 года доля не сдавших с января экзамены мигрантов с января выросла в десять раз. В Минобрнауки связали это с высоким вниманием к процедуре сдачи.

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