ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дело Пашаева приняло новый поворот: опрашивают военных

15:57
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Бывшего адвоката обвиняют в мошенничестве

Сегодня, 17 сентября, стало известно, что против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Пашаев предложил Алексею Блиновскому в феврале этого года за  денежное вознаграждение помочь избежать ему и его жене Елене уголовной ответственности. Супруги проходили по делу о неуплате налогов. Блиновский передал запрошенную сумму Пашаеву. Теперь бывшему адвокату грозит до десяти лет колонии.

А сейчас стало известно о новом повороте в уголовном деле. Следователи опрашивают военных из подразделений, где служил Пашаев, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. Напомним, что Эльман Пашаев в 2023 году подписал контракт с Минобороны. Сначала он служил на угледарском направлении в мотострелковом полку, а затем перевелся в подразделение, которое воюет в Красногоровке.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.