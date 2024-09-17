Дело Пашаева приняло новый поворот: опрашивают военных

Бывшего адвоката обвиняют в мошенничестве

Сегодня, 17 сентября, стало известно, что против бывшего адвоката Эльмана Пашаева возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Пашаев предложил Алексею Блиновскому в феврале этого года за денежное вознаграждение помочь избежать ему и его жене Елене уголовной ответственности. Супруги проходили по делу о неуплате налогов. Блиновский передал запрошенную сумму Пашаеву. Теперь бывшему адвокату грозит до десяти лет колонии.

А сейчас стало известно о новом повороте в уголовном деле. Следователи опрашивают военных из подразделений, где служил Пашаев, рассказали РИА Новости в силовых структурах ДНР. Напомним, что Эльман Пашаев в 2023 году подписал контракт с Минобороны. Сначала он служил на угледарском направлении в мотострелковом полку, а затем перевелся в подразделение, которое воюет в Красногоровке.

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