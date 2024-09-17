Харрис обогнала Трампа с рекордным разрывом

Обнародованы результаты опроса

В ноябре в Америке пройдут выборы президента. Действующий лидер Джо Байден отказался от гонки, поэтому Демократическую партию представляет Камала Харрис. От Республиканской партии в кандидаты выдвинулся Дональд Трамп.

По результатам опроса среди предполагаемых избирателей, лидирует в гонке именно Камала Харрис. Она обогнала своего оппонента Дональда Трампа на рекордные шесть процентных пунктов, передает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, 51% респондентов, которые заявили, что планируют принять участие в выборах, поддерживают кандидатуру Харрис, в то время как Трампа поддерживает 45% опрошенных.

К слову, на днях на республиканца было совершено второе покушение. Сотрудникам Секретной службы удалось задержать злоумышленника.

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