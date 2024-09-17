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В Америке распространяется опасный вирус, вызывающий у детей паралич

16:47
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Появились тревожные новости

Данные контроля сточных вод в США указывают на повышение концентрации в них энтеровируса D68 (EV-D68), который считается возбудителем острого вялого миелита, парализующего спинной мозг. За 2024 год в стране уже было выявлено 13 случаев заражения этим вирусом, сообщил телеканал NBC News.

В результате поражается нервная система, вирус вызывает сильную слабость в руках и ногах. Чаще всего данным заболеванием страдают маленькие дети.

Проблема в том, что лекарств и схем лечения болезни на текущий момент не существует. Даже после нескольких лет интенсивной физиотерапии многие переболевшие остаются инвалидами.

Меж тем в России с приходом осени ожидается традиционный подъем заболеваемости ОРВИ и ковид. При этом в стране может быть смешанная эпидемия гриппа из двух штаммов вируса. При этом, согласно официальным данным, Россия вернулась к допандемийным показателям по заболеваемости гриппом и другими возбудителями.

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