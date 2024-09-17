Актер Антон Хабаров: "Я в жизни подкаблучник - жить-то хочется!"

Откровенное интервью артиста

Антон Хабаров снимается во втором сезоне сериала "Казанова". В ленте артист сыграл главную роль. Его герой - аферист, который обманывает женщин ради своей выгоды. В новом сезоне, впрочем, Казанова пытается начать другую жизнь. Интересно, что в фильме с Антоном Хабаровым сыграла его жена Елена, она воплотила образ подруги главной героини. В свежем интервью артист отметил, что с супругой они редко пересекаются на съемках, а вот в театре вместе играют много.

"Вместе сниматься хорошо, степень правды другая: своему не соврешь! Да и требования выше к близкому человеку..." - отметил актер.

Хабаров признался, что в первом сезоне ему понравилось отыгрывать слабых мужчин, например, заику в очках. Во втором сезоне, обещает артист, тоже будет "несчастный забитый подкаблучник". Актер объяснил, что ему интересно исследовать, почему человек становится таким слабым и жалким.

"Я не могу сказать, что я не подкаблучник. Я в жизни подкаблучник - жить-то хочется! И я не стесняюсь этого!.. А вообще чем дальше от артиста роль, тем она ему интереснее. Я благодарен, что у меня здесь такой большой диапазон. Это как вызов самому себе. Потому что играть персонажей, которые на тебя похожи, это неинтересно", - со смехом рассказал Хабаров "Миру новостей".

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