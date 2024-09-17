Эксперт раскритиковал дачу Пугачевой: "Я не взялся бы"

От недвижимости Примадонны хотят избавиться

После переезда в замок, расположенный в деревне Грязь, Алла Пугачева забросила дачу на Истре. Какое-то время назад она отдала ее своему старшему внуку Никите Преснякову. Однако пару лет назад он уехал из России и теперь дом с роскошным интерьером, беседкой и выходом к арендованному причалу пытается продать, пока, впрочем, безрезультатно. А недавно стало известно, что Пресняков якобы решил сдавать дачу в аренду.

Дизайнер Андрей Радаев оценил убранство дома Аллы Пугачевой и счел его старомодным. По словам эксперта, сейчас пользуются популярностью совсем другие интерьеры.

"В современных тенденциях доминирует минимализм, функциональность и светлая палитра", - отметил специалист.

Более того, дизайнер признался, что не стал бы потенциальному клиенту советовать выполнять такой декор в доме. Он объяснил для Teleprogramma.pro:

"Я не взялся бы и всячески постарался бы отговорить заказчика. Такое убранство может стоить непомерно дорого, в зависимости от используемых материалов, предметов интерьера и мебели. В прошлом это, возможно, было популярно, но сейчас такие интерьеры совершенно вышли из моды".

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