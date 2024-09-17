Больницы Ливана переполнены ранеными

По некоторым данным, речь идет о порядка двух тысяч человек

В разных районах Ливана множество людей получили ранения при взрыве пейджеров, сообщил местный телеканал OTV со ссылкой на министра здравоохранения страны Фираса Абъяда. Больницы в Бейруте, Сайде и Тире переполнены ранеными, передает РИА Новости.

Ряд СМИ заявляет, что взрывы произошли в результате масштабной израильской диверсии.

"Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовано 50 карет скорой помощи", - приводит слова Абъяды ТАСС.

Ряд СМИ отмечает, что пейджерами в Ливане пользуются только спецслужбы, чиновники и военные. Рассматривается версия, что израильские хакеры взломали встроенную в аппараты систему самоликвидации "Хезболлы". Ее представители организации устанавливали на случай, если устройства попадут в руки противника.

Газета Haaretz сообщила, что Ливан в ближайшее время может начать военную операцию против Израиля.

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