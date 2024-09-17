Евгений Гор лишился волос после расставания с Надеждой Бабкиной

Ходят слухи, что у артистки новый фаворит

На днях в эфир одного из федеральных каналов вышел новый сезон шоу перевоплощений "Точь-в-точь". Судьями стали Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. Именно они долго не могли угадать артиста, представившего на сцене певца Сергея Жукова из группы "Руки вверх". Лишь с помощью подсказок они догадались, что перед ними стоит Евгений Гор.

В своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певец показал, как готовился к образу. Для того, чтобы полностью перевоплотиться в солиста легендарной группы, ему пришлось лишиться волос. Новым образом Евгения Гора, впрочем, не все остались довольны. В комментариях к публикации многие подписчики высказали мнение, что с волосами артисту лучше.

Впрочем, нашлись и такие интернет-пользователи, кто счел, что без растительности на голове Евгению Гору очень хорошо. Они сочли, что теперь артист выглядит более мужественным. Некоторые комментаторы сделали вывод, что на перемены в имидже певец решился после расставания с Надеждой Бабкиной.

Напомним, что в Сети на протяжении последнего времени ходят упорные слухи, будто у артистки новый фаворит. Говорят, "казачка Надя" увлеклась помощником Сергеем Рябовым, который, кстати, на десять лет младше Евгения Гора.

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