Массовая детонация пейджеров в Ливане. Все подробности

Пострадавших - тысячи

На кадрах из магазина в Бейруте зафиксирован один из эпизодов масштабной атаки. Человек стоит у кассы. Рассчитывается за покупки. В этот момент у него начинает вибрировать пейджер. А затем происходит взрыв. Та же картинка - и на видео с рынка. Человек в кепке покупает фрукты. Устройство, по всей видимости, лежит у него в сумке, которую через секунду разрывает в клочья.

Подобные видеоролики идут из Ливана потоком. Сообщается о сотнях случаев. У кого-то пейджер взорвался во время поездки на автомобиле. Окровавленному мужчине оказывают помощь очевидцы. Кто-то просто шел по улице. В числе пострадавших, по данным ливанских СМИ, значится и посол Ирана в этой стране. Пейджер был у его охранника, поэтому дипломат получил легкие ранения. Общее число убитых и раненых уверенно приближается к трем тысячам.

"Мы объявили повышенную готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей, для доставки раненых задействовано 50 машин скорой помощи", - сообщил Фирас Абъяд, и.о. министра здравоохранения Ливана.

Госпитали переполнены. У большинства пострадавших рваные раны ног и паха. Те, у кого пейджер был в руках, лишились кистей. За жизни раненых сейчас борются врачи. При этом уже известно, что среди них немало членов движения "Хезболла". Агентство AP, ссылаясь на свои источники, сообщает, что пейджеры организация использовала для связи, считая этот канал закрытым и безопасным.

Судя по обгорелым обломкам? устройства, которые взорвались у представителей "Хезболлы", предположительно, были выпущены одной из телекоммуникационных компаний на Тайване. При этом до сих пор непонятно, что именно в гаджетах могло так сдетонировать. Литиевый аккумулятор, а он в пейджере очень маленький, обычно нагревается, после чего происходит возгорание, говорят специалисты. А тут был именно взрыв, что может свидетельствовать о наличии в пейджерах небольших взрывных устройств, которые заложили туда заранее.

"По мере поступления информации о взрывающихся пейджерах в Ливане кажется, что это, скорее всего, заложенная взрывчатка, а не взлом. Почему? Слишком много последовательных, очень серьезных травм. Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать гораздо больше мелких ранений и осечек", - указал Эдвард Сноуден.

Уже известно, что партию пейджеров "Хезболла" получила совсем недавно. Предположительно, по пути в Ливан груз могли перехватить. Заминировать. А затем отправить уже конечному получателю, чтобы в нужный момент привести взрывчатку в действие. И вопрос, кто это мог сделать, большинство экспертов считает риторическим.

"Сегодняшние взрывы во всем Ливане свидетельствуют о том, что это спланированная акция. Причем хорошо подготовленная, за которой стоят профессионалы. За организацию этого теракта никто ответственность не взял пока. Но согласно мнению большинства экспертов, за этим стоят спецслужбы Израиля", - заявил Николай Топорнин, директор Центра европейской информации.

Ответственность на Израиль возложило и руководство движения "Хезболла". О причастности еврейского государства к этой атаке говорят и западные СМИ. В частности, CNN указывает на то, что подрыв пейджеров, который произошел у представителей "Хезболлы" в Ливане и Сирии, совпал с заявлением Нетаньяху о том, что на северной границе Израиля необходимо навести порядок.

С военной точки зрения, говорят эксперты, эта атака действительно выглядит подготовкой к началу военной операции против "Хезболлы". Многие члены руководства организации были ранены. Связь нарушена, в результате чего возникла неразбериха. Тем не менее Ливан уже заявил о том, что привел войска в состояние боевой готовности. А "Хезболла" подчеркнула, что эта атака не останется без ответа. Однако после прошлого нападения Израиля его так и не последовало.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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