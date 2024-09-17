Мишустин потребовал оперативно завершить разработку единой статистической платформы

Она базируется на цифровой инфраструктуре, в том числе нейросетях

В условиях беспрецедентного санкционного давления на Россию государству необходимо оперативно отслеживать любые изменения в экономике и реагировать на них. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию Госстата.

Обсуждали подготовку стратегии развития государственной статистики на следующие 6 лет. Глава кабмина потребовал как можно скорее завершить разработку единой статистической платформы, которая базируется на цифровой инфраструктуре, в том числе нейросетях. Ее поэтапное внедрение идет с прошлого года, и этот переход позволит сделать учет данных оперативным и объективным.

"Особое внимание мы уделяем системам анализа информации на базе искусственного интеллекта. С их помощью можно получать не только более точные сведения, но, что важно, анализировать в режиме реального времени данные. Что дает возможность очень быстро принимать решения. Этим мы повсеместно пользуемся в самых различных отраслях экономики", - сказал Мишустин.

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