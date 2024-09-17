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Шойгу с посланием от Путина прибыл в Иран

19:06
  • вторник
  • 17 сентября 2024

Визит не был анонсирован

Сергей Шойгу посетил Иран. Он встретился с президентом и передал ему послание от российского лидера Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал IRIB.

Местные СМИ сообщают, что встреча прошла в Тегеране. Помимо послания Путина, Шойгу также предоставил Масуду Пезешкиану некий "отчет о достигнутых договоренностях".

Отметим, что полтора месяца назад секретарь российского Совбеза уже бывал в Иране и встречался с президентом. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев предположил, что эта поездка могла быть обусловлена последними событиями на Ближнем Востоке.

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