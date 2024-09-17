Лукашенко назвал условие начала Третьей мировой войны

Президент Белоруссии выступил с заявлением

Александр Лукашенко выступил на торжественном мероприятии ко Дню народного единства. Транслировал мероприятие Первый информационный телеканал. Президент Белоруссии назвал условие начала Третьей мировой войны.

"Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь – это Третья мировая война", - приводит слова белорусского лидера РИА Новости.

Кстати, не так давно Александр Лукашенко отметил юбилей. 30 августа ему исполнилось 70 лет. В честь такого события президент России Владимир Путин подписал указ о награждении белорусского лидера орденом Андрея Первозванного. Это высшая государственная награда России. Лукашенко удостоен ордена за большой личный вклад в двусторонние отношения, эффективную деятельность Союзного государства и развитие отношений стратегического партнерства

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